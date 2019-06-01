Узнаете? Нарвская полиция просит помочь опознать мужчин

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Нарвский отдел полиции на своей странице в Facebook опубликовал призыв помочь с опознанием мужчин, вероятно причастных к правонарушению.

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчин (изображённых на фото), которые могут быть связаны с правонарушением. Если кто-то опознает мужчин, просим сообщить по телефону 35 76025 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00 ) или по э-майл aljona.platonova@politsei.ee