В Латвии задержаны трое мужчин, связанных в угоном автомобиля Lexus из Эстонии. Операция продолжается

Дата публикации: Сегодня, 15:47 Просмотрено: 47

В ночь на 30 января в Таллинне и в деревне Ярвекюла были угнаны два автомобиля Lexus. В результате совместной операции полиции Эстонии, Латвии и Литвы сегодня днем в Латвии были задержаны трое мужчин, которые могут быть связаны с одним из угонов, а также найден один из угнанных автомобилей. Операция по задержанию подозреваемых во втором угоне продолжается, информирует пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями Ханнеса Кельта, оба автомобиля пересекли границу Эстонии, после чего один Lexus вместе с сопровождающим автомобилем обнаружены в Латвии, задержаны двое мужчин.

"Поиск второго автомобиля и возможных угонщиков сейчас ведется", – сказал Кельт. "Полиции Эстонии успешно сотрудничает с коллегами из Латвии и Литвы, уделяя особенное внимание предупреждению краж автомобилей."

Ханнес Кельт добавил, что оба автомобиля были угнаны путем усиления сигнала бесконтактного ключа smart key. „Просим владельцев таких автомобилей хранить ключи в недоступных для воров местах, для хранения можно использовать металлические футляры, которые усложняют процесс усиления сигнала", – сказал полицейский. „“Так как угонщики действуют поздним вечером и по ночам, полиция просит людей сообщать о вызывающих подозрение незнакомцах и автомобилях на номер 112“.

В прошлом году полиция зарегистрировала 275 случаев краж и своевольного использования автомобилей, в 2018 году таких случаев было 272 и еще годом ранее – 317.