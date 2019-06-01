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Нарвский отдел полиции опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, зафиксировавший как на самом большом перекрестке Нарвы у магазина «Авангард» в этот вторник чуть не случилась беда — переходивший дорогу на красный сигнал пешеход только по счастливой случайности не был сбит автомобилями, одним из которых была машина скорой помощи.

ДТП чуть не случилось на перекрестке Таллиннского шоссе, Кангеласте и Креэнхольми.





В этом же видеоролике — еще одна опасная аналогичная ситуация, когда беспечность пешехода чуть не привела к тяжелым последствиям.

Первый случай был заснят городской камерой, а второй - бортовой камерой городского автобуса. В одном из упомянутых случаев не удалось установить водителя и пешехода, так как к моменту прибытия полиции оба покинули место происшествия, информирует полиция.

“Мы и ранее говорили о том, что на дороге пешеход (особенно в случаях, когда он переходит дорогу) должен быть предельно внимательным, а также следить за ситуацией на дороге и не заниматься посторонними действиями, такими как прослушивание музыки или «зависание» в телефоне, - отмечают в Нарвском отделе полиции. - Во вторник в Нарве случились два происшествия, когда пешеход переходил дорогу на красный свет. К счастью, на этот раз всё обошлось и пешеходы не получили тяжких травм, но согласитесь, что у подобных случаев не всегда такая положительная концовка. Естественно водитель тоже должен замечать пешехода, но всё же стоит учитывать, что пешеход – это слабая сторона, и это сигнал, чтобы быть на дорогах внимательными и не совершать глупых ошибок».

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