Подозревают в получении взяток. Полиция задержала члена правления и еще троих сотрудников Ида-Таллиннской центральной больницы

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Сотрудники Центральной криминальной полиции во вторник утром задержали члена правления Ида-Таллиннской центральной больницы и троих работников учреждения. Вместе с ними был задержан также один предприниматель.





Фото: Delfi

Об этом BNS сообщила пресс-служба ЦеКриПо, отметив, что троим сотрудникам больницы — члену правления и двоим врачам — предъявлены подозрения в нарушении правил проведения государственных тендеров в особо крупных размерах.

Задержанным врачам и четвертому подозреваемому — работнику больницы — предъявлены подозрения в получении взятки. Как считает полиция, подозреваемые, проводя тендер по приобретению медицинского оборудования, отдали предпочтение коммерческому объединению, принявшему участие в пяти конкрентных тендерах.

Наряду с задержанными работниками больницы полиция задержала также представителя фирмы, которая, как предполагается, незаконно выиграла конкурс закупок.

Полиция провела обыски на рабочих местах и по месту жительства подозреваемых, были также допрошены подозреваемые и опрошены свидетели. Двое подозреваемых освобождены, остальные выйдут на свободу после завершения производства по возбужденному делу. Прокуратура не настаивает на аресте никого из подозреваемых.