Вот молодец! Служебный пес Шарки задержал 17-летнего парня, нанесшего мужчине тяжелые ранения ножом

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26 января в Центр тревоги в 22.25 поступило сообщение, что в поселке Эмари были нанесены многочисленные ножевые ранения 29-летнему мужчине. Служебная собака Шарки, работающая под руководством кинолога Юлии Ээсалу, задержала 17-летнего подозреваемого. Также Шарки нашел нож, которым были нанесены ранения, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.



Фото: Марианне Убалехт/Департамент полиции и погранохраны

Ведущий кинолог Пыхьяской префектуры Эркки Айвола рассказал, что полученное на номер 112 сообщение было передано работавшим в этом районе патрулям, в числе прочих на место происшествия также выехал патруль кинологов. Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

"Подозреваемый сбежал с места происшествия до прибытия полиции. Полицейские получили описание внешности молодого человека и начали его поиски в поселке Эмари. Кинологи заметили на ул. Ленну молодого человека, соответствовавшего описанию. Увидев полицейских, он сбежал", – рассказал Айвола.

Шарки взял cлед и через 15 минут он привел полицейских к одному из домов на той же улице, где и находился сбежавший.

"Он снова стал убегать и не остановился после предупреждения, что будет использована служебная собака", – рассказал полицейский.

"Так как было основание полагать, что подозреваемый может быть опасен как окружающим, так и полицейским, то Шарки была дала команда задержать молодого человека".

Задержанному медики оказали первую помощь на месте. После задержания молодой человек рассказал, что выбросил нож на той же улице. Патруль вместе с Шарки отправился на поиски ножа и пес обнаружил нож на траве.

Полицейские задержали молодого человека в качестве подозреваемого. Начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса по причинении тяжкого вреда здоровью (§ 118). Молодой человек ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции и является подозреваемым еще в нескольких преступлениях, в том числе связанных с применением насилия.

Прокурор Марика Креуцберг сказала, что ранние деяния задержанного указывают на то, что на свободе он может продолжить совершать преступления, и несмотря на юный возраст необходимо взять его под стражу. Прокуратура подаст ходатайство о взятии под стражу завтра, 28 января.

Шарки, официально Happy Hooligan Attila, это четырехлетняя бельгийская овчарка. Шарки был выбран лучшей патрульной собакой Пыхьяской префектуры 2019 года. Отличную работу Ээсалу и Шарки отметили в связи с происшествием со стрельбой на ул. Теллискиви, задержанием опасного мужчины недалеко от Маарду в июле этого года, а также Шарки нашел при обыске одной дачи мешок с большим количеством марихуаны. Четвероногие воспитанники Юлии Ээсалу неоднократно становились лучшими патрульными служебными собаками Пыхьяской префектуры.













