Полиция разыскивает пропавшего две недели назад мужчину

Дата публикации: Сегодня, 14:30 Просмотрено: 98

Полиция разыскивает 62-летнего Харри, который две недели назад ушел из дома в Кяревере, сообщает BNS.

На выходных полиции поступило сообщение, что близкие в течение двух недель не могли выйти на связь с 62-летним Харри, передала Лыунаская префектура. 15 января Харри собирался отправиться к родственнику в Пылтсамаа, а через день вернуться.

Полиция проверила места, где мог находиться мужчина, работа продолжается. При проверке одного из адресов выяснилось, что 15 января Харри на самом деле был у друга в деревне Синикюла волости Тарту. Он сказал, что дальше планирует сходить в магазин в Лаэва. У Харри нет с собой телефона, его местонахождение после 15 января неизвестно.

Много лет назад Харри точно так же пропал на месяц. В тот раз его обнаружили в заброшенном доме в тартуском районе Супилинн.

Рост Харри около 180 см, он худощавого телосложения, седой. Он может быть одет в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки. Он ушел с сине-черным рюкзаком.



