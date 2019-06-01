Алкоголь и небрежное курение. В 2019 году в Ида-Вирумаа шестеро человек погибли при пожарах

Дата публикации: Сегодня, 12:22 Просмотрено: 105

Спасательный департамент подвел итоги прошедшего, 2019 года. Количество пожаров по всей стране снизилось, но, к сожалению, в Ида-Вирумаа в 2019 году в пожарах погибло шесть человек, сообщает пресс-служба департамента.

Все причины пожаров с погибшими – использование открытого огня, в том числе курение. Все погибшие на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

Первый пожар, унесший жизнь человека в Ида-Вирумаа, вспыхнул в Нарве 26 января, около полуночи, в многоквартирном доме на улице Таллинское шоссе.

На пульт центра тревоги поступила информация, что из квартиры на четвертом этаже валит дым и работает датчик дыма, по словам соседей, в трехкомнатной квартире живет пожилой мужчина. Спасатели прибыли на место в считанные минуты и локализовали поджар, но, к сожалению, жильца, 91-летнего мужчину, обнаружили мертвым. Очаг пожара находился на диване, рядом с погибшим, из чего можно предположить, что причиной пожара могло стать небрежное курение.

2 июня спасателей вызвали в Нарву, в садовый домик по улице Мурака, к сожалению, пожар был уже такой силы, что обвалилась крыша и здание горело открытым пламенем. В доме отсутствовал дымовой датчик, и этот пожар унес жизнь пожилого мужчины. Предполагаемая причина пожара – неосторожное курение.

12 августа на пульт центра тревоги поступило сообщение о том, что пламенем объят заброшенный домик в Кохтла-Ярве, на улице Кийги. В доме было найдено тело 38-летнего мужчины, бездомного, который решил там переночевать или же временно облюбовал домик для жилья. Разумеется, ни о каком дымовом датчики не было и речи.

Предполагаемая причина пожара – использование открытого огня, возможно, курение, возможно, мужчина развел костер, чтобы погреться.

28 августа в половину первого ночи пожар вспыхнул в Нарва-Йыесуу, в Сиргала, в двухэтажном каменном доме. В пожаре погиб 60-летний мужчина, ожоги получила и его жена, пытавшаяся его спасти и открыть дверь, схватившись за дверную ручку, нагретую до высокой температуры. Мужчину нашли в прихожей, там же было определено место начала пожара. В прихожей отсутствовала электропроводка. Все указывало на то, что пожар начался давно и вызов поступил слишком поздно. Мужчина в момент пожара находился в состоянии алкогольного опьянения, у него был обычай курить в туалете, что рядом с прихожей. По словам жены, в доме было два дымовых датчика, но не один из них не работал.

27 сентября в половину десятого вечера на пульт центра тревоги пришло сообщение о том, что из находящейся в девятиэтажном доме квартиры на шестом этаже в Силламяэ на улице Каяка валит дым, и в квартире предположительно находится человек. Никто не открыл на настойчивые стуки соседей в дверь. Пока спасатели ехали, дым распространился на лестничную клетку. Спасатели были на месте через четыре минуты, и сразу же отправились в дым искать пострадавшего. Обнаружили его без сознания в его кровати и передали медикам, которые, к сожалению, констатировали смерть молодого, 32-летнего мужчины. По окуркам в бутылке и тому, что очаг возгорания находился вблизи кровати, можно предположить, что причиной трагедии стало курение в постели.

Комментируя печальные случаи, руководитель Восточного спасательного центра Айлар Хольцманн отметил, что самый первый спасатель – правильно установленный и регулярно обслуживаемый рабочий дымовой датчик, который дает знак о начинающемся пожаре и возможность спастись, пока ситуация не стала в прямом и переносном смысле слишком «горячей».

«Восточный спасательный центр провел в 2019 году в Ляэне- и Ида-Вирумаа 6120 домашних консультирований, эти консультирования мы, разумеется, продолжим и в наступившем 2020 году. Было бы хорошо, если бы люди замечали опасности вокруг или же небрежное поведение соседей, способное привести к пожару, и обращались за консультацией к спасателям. Для этого действует короткий номер 1524, позвонив на него, можно зарегистрироваться для того, чтобы спасатели пришли к вам домой и дали полезный совет, оценив общею безопасность и ответив на интересующие вас вопросы», - пояснил Айлар Хольцманн.

Руководитель Восточного спасательного центра добавил также, что много пожаров начинается из-за оставленной на плите в процессе приготовления еды.

«Люди должны быть внимательными, готовя пищу на плите, не оставлять ее без присмотра, уходя в другую комнату или же вообще из дома. «Готовишь еду – оставайся на кухне», - так звучит слоган инфокампании Спасательного департамента».





