Полиция продолжает разыскивать 28-летнего Сийма, у которого может быть с собой оружие

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Полиция просит помощи в поисках 28-летнего Сийма, с которым родные в последний раз общались 16 января. После этого мобильный телефон мужчины остается выключенным и связаться с ним не удается, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

У Сийма есть разрешение на оружие и с большой вероятностью личное законное огнестрельное оружие у него при себе. На основании собранной информации есть основание полагать, что он может быть опасен для себя, а не для окружающих. Но в случае, если вы увидите Сийма, полиция просит обязательно придерживаться совета не вступать с ним в контакт, а сразу позвонить на номер 112.

Руководитель участковых полицейских Тартумаа Анти Пейпонен рассказал, что близкие Сийма обратились в полицию вечером 16 января, сообщив, что не могут с ним связаться уже несколько часов.

«Родные начали беспокоиться, так как телефон был выключен длительное время, а его поведение и стиль общения с друзьями отличались от обычных. Поэтому близкие попросили помощи полиции в установлении местонахождения Сийма», – сказал полицейский.

Полицейские проверили место жительства Сийма в волости Ныо, а также адреса знакомых в Тарту и его окрестностях. У близких, друзей и знакомым никакой информации нет.

«Мы установили, что Сийм находился по южной Эстонии, до обеда 16 января он был в Тарту, после обеда в волости Эльва, в последний раз его якобы видели 18 января в волости Отепяэ в районе Арула. Но в этих местах его найти не удалось и мы продолжаем поиски», – сказал Пейпонен.

На Сийме был серый спортивных костюм, коричневые зимние сапоги, черная зимняя куртка с меховым воротников, темный шарф и плотные перчатки, при нем был зеленый рюкзак.

Если кто-то видел соответствующего описанию мужчину, просим позвонить на номер 112.