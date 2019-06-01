Задержанному на нарвской границе с более чем 130 000 евро в носках гражданину РФ дали полгода условно и конфисковали деньги

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В силу вступил приговор суда, согласно которому 28 декабря прошлого года Вируский уездный суд признал в рамках согласительного производства 68-летнего Сергея виновным, сообщает Вируская окружная прокуратура.

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Суд вынес ему наказание за контрабанду в виде 6-месячного тюремного заключения, из которого к незамедлительному отбытию подлежит 15 дней, остальную часть не станут обращать к исполнению, если Сергей не совершит во время назначенного ему испытательного срока в 1 год нового умышленного преступления.

В качестве дополнительного наказания Сергея выслали из Эстонской Республики, а также в отношении него применили запрет на въезд в Эстонию сроком на 5 лет.

По приговору суда у мужчины конфисковали найденные и изъятые во время его задержания 130 300 евро и 5 200 рублей.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, 68-летний Сергей прибыл через Нарвский погранпункт из Российской Федерации на таможенную территорию Европейского Союза. В ходе таможенного контроля у него обнаружили спрятанные в носки деньги на общую сумму 130 373,48 евро.

«Согласно эстонскому законодательству через границу Европейского Союза можно провозить без деклариции максимально до 10 000 евро наличными. Начиная с 10 000 евро деньги следует задекларировать согласно требованиям. Те, кто незаконно проносит через границу наличные деньги в крупном размере, а именно свыше 40 000 евро, привлекаются к уголовной ответственности. Пенитенциарный кодекс предусматривает, что это является контрабандой, за которую предусмотрено наказание в виде денежного взыскания или тюремного заключения сроком до трех лет, а также предусмотрена конфискация наличных денег», - пояснила прокурор Хлебникова.



