Крупнейшая за десятилетие партия. Налогово-таможенный департамент изъял и уничтожил 10 млн контрафактных сигарет

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В конце прошлого года Налогово-таможенный департамент благодаря информации, предоставленной немецкими коллегами, задержал 10 млн прибывших из Ливана в Эстонию контрафактных сигарет марки Prince, сообщает BNS.

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Поскольку в течение двух месяцев никто не явился за товаром, департамент связался с собствнеником бренда Prince. Тот провел экспертизу и сообщил, что изъятые эстонской таможней сигареты Prince нарушают права интеллектуальной собственности, являются поддельными и подлежат уничтожению, сообщила в вторник BNS пресс-служба MTA.

По словам начальника надзорной службы таможенного отдела департамнета Вольдемара Линно, этот случай является хорошим примером международного сотрудничества в выявлении контрафактных товаров.

«Вместе с немецкими коллегами мы предотвратили попадание контрафактных сигарет на черный рынок и распространение их потребления. Стоит помнить, что контрафактные сигареты являются продуктом неизвестного происхождения, качество и состав которого неизвестны», - добавил Линно.

Контрафактные сигареты были изъяты и уничтожены под контролем таможенной службы. Это случай обнаружения самого большого количества контрафактных сигарет в Эстонии за последнее десятилетие.