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Правопорядок / ПроисшествияВ Таллинне нетрезвый финский турист выпал с балкона пятого этажа, но ему повезло

Дата публикации: Сегодня, 13:22 Просмотрено: 118

В ночь на воскресенье в Таллинне с балкона пятого этажа гостиницы Tallink Express выпал финский турист, для которого падение с большой высоты окончилось без тяжелых последствий, сообщает BNS. 

В Таллинне нетрезвый финский турист выпал с балкона пятого этажа, но ему повезло

Об этом сообщила финская газета Iltalehti, отметив, что происшествие с 27-летним финским туристом было зафиксировано около 4 часов утра в гостинице поблизости от терминала А.«Скорая помощь» доставила легко пострадавшего нетрезвого туриста в больницу.

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