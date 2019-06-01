В Таллинне нетрезвый финский турист выпал с балкона пятого этажа, но ему повезло

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В ночь на воскресенье в Таллинне с балкона пятого этажа гостиницы Tallink Express выпал финский турист, для которого падение с большой высоты окончилось без тяжелых последствий, сообщает BNS.



Об этом сообщила финская газета Iltalehti, отметив, что происшествие с 27-летним финским туристом было зафиксировано около 4 часов утра в гостинице поблизости от терминала А.«Скорая помощь» доставила легко пострадавшего нетрезвого туриста в больницу.