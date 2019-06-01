Стрелявшего по автобусам в Кохтла-Ярве подростка арестовали. «Есть риск, что он продолжит совершать преступления»

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Вируский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял под стражу на 25 дней 17-летнего молодого человека, которого подозревают в стрельбе по городским автобусам в Кохтла-Ярве 16 января. Задержанный признал свою вину, сообщает rus.err.ee.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, установлено, что из пневматического оружия стрелял 17-летний молодой человек.

Задержанных – молодых людей 15-ти, 17-ти и 20-ти лет – допросили в качестве подозреваемых, и они объяснили свое поведение полиции. "К настоящему моменту установлено, что по автобусам стрелял 17-летний молодой человек, который ранее не наказывался в уголовном порядке. Однако у него были наказания в рамках производства о проступке", – сказал Листов.

"Поскольку он также является обвиняемым в преступлениях против собственности по другому уголовному делу, по мнению прокуратуры, есть риск, что, оставшись на свободе, он продолжит совершать преступления. Поэтому мы предоставили суду ходатайство об аресте, которое суд удовлетворил. Другие подозреваемые были вместе с 17-летним молодым человеком, но по имеющимся данным, они по автобусам не стреляли", – сказал прокурор.

Молодой человек купил пневматическое оружие в тот же день в магазине на улице Калеви, где позже он начал стрелять по проезжающим автобусам из окна квартиры - в три автобуса он попал.

16 января в 15.00 в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве на улице Калеви стреляли по окнам рейсовых автобусов. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, сообщала пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

На место происшествия прибыли патрули полиции, отряд быстрого реагирования, криминалисты и оперативная группа полиции. Полиция задержала в качестве подозреваемых двух несовершеннолетних и одного 20-летнего молодого человека.