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В ночь на 19 января, в 2.11, Центр тревоги получил сообщение о пожаре на третьем этаже социального дома на улице Ярвекюла в Кохтла-Ярве, вызвавший среди проживающих там людей панику, информирует пресс-служба Спасательного департамента.

Иллюстративное фото, Ильмар Саабас, Delfi

Первая команда спасателей, прибывшая на мето происшествия, была вынуждена разбить окно, чтобы открыть дверь в здание: коридоры были заполнены дымом, охрана на месте отсутствовала.

В правом крыле социального дома на третьем этаже пылала одна из комнат. Спасатели эвакуировали двоих пострадавших и передали их бригаде скорой помощи. При поддержке сотрудников полиции помогли покинуть здание также людям, проживающим на первом и втором этажах. Всего было эвакуировано 23 человека, включая пострадавших. Временным приютом для клиентов социального дома стал детский дом Кохтла-Ярве.

По дороге в больницу один из двух пострадавших скончался.

К 3.08 пожар был локализован.







