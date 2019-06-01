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12 января на магазине Мaxima на Смуули теэ в Таллиннe была найдена крупная сумма наличными, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Полиция просит владельца прийти за деньгами в Ида-Харьюское отделение полиции.

„Сотрудники магазина установили при помощи камер видеонаблюдения, что деньги потерял мужчина, который и раньше приходил в этот магазин. Так как мужчина сам в последние дни в магазин за своим имуществом не пришел, найденные наличные передали полиции. Надеемся, что деньги найдут владельца", - сказала ведущий специалист Ида-Харьюского отделения полиции Карина Фесюк.

„Большое спасибо сотрудникам Maxima, которые нашли деньги и передали нам информацию, которая может помочь найти владельца", - добавила Фесюк. "Честные люди приносят находки в полицию ежедневно, больше всего среди найденных вещей смартфонов“.

Найденные деньги находятся в Ида-Харьюском отделении полиции, П. Пинна, 4, предварительно просим владельца позвонить на номер 612 4898 или написать по адресу karina.fesjuk@politsei.ee.