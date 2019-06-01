В четверг Кохтла-Ярве стреляли по окнам трех автобусов. Подозреваемые задержаны

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16 января в 15.00 в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве на улице Калеви стреляли по окнам двух рейсовых автобусов. В одном автобусе находились пассажиры, во втором кроме водителя никого не было. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.





ФОТО: Rus.Delfi

На место происшествия прибыли патрули полиции, отряд быстрого реагирования, криминалисты и оперативная группа полиции.

Полиция задержала в качестве подозреваемых двух несовершеннолетних и одного 20-летнего молодого человека.

На данный момент неизвестно, стреляли ли по окнам из огнестрельного, воздушного или спортивного оружия, информировала полиция в четверг вечером.

Все обстоятельства данного происшествия выяснятся в ходе уголовного производства. Полиция уверяет, что опасности для жизни и здоровья жителей города нет.

В пятницу портал Rus.err со ссылкой на Вирускую окружную прокуратуру проинформировал, что стрельба велась из пневматического оружия, а также уточнил, что пострадало не два автобуса, а три.

"На данный момент установлено, что в ходе вчерашнего происшествия пострадало три автобуса. Также по первоначальным данным можно сказать, что стреляли из пневматического оружия", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова.











