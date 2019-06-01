Укравшего в Кохтла-Ярве две бутылки водки мужчину отправили на 4 с половиной года в тюрьму

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Вируская окружная прокуратура сообщает о том, что мужчина, укравший в конце прошлого года пару бутылок водки из магазина, приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Дело в том, что и раньше он неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе за аналогичные преступления.

Утром, 27 ноября прошлого года, 44-летний мужчина украл из продуктового магазина, расположенного на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, две бутылки водка. После совершения кражи 44-летний мужчина угрожал охраннику убийством и сбежал с места происшествия. Полиции удалось найти мужчину в прилегающих окрестностях и его задержали в качестве подозреваемого.

На время проведения досудебного производства мужчина был взят под стражу.

Ему было предъявлено обвинение в разбое, совершенном с применением насилия и угрозой оружием, лицом, которое ранее совершало разбой. Также ему было предъявлено обвинение в присвоении.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова обвиняемый был ранее неоднократно наказан в уголовном порядке, в том числе и за совершение аналогичных преступлений.

Вируский Уездный суд признал 13 января мужчину в рамках согласительного производства виновным и в качестве наказания по совокупности присудил ему 4 года и 6 месяцев тюремного заключения.

«Если человек не делает соответствующих выводов из назначенных ему ранее наказаний и не ступает на законопослушный путь, то не остается ничего иного, как изолировать его от общества. Теперь у него будет достаточно времени для того, чтобы подумать,» пояснил прокурор Сергей Листов.



