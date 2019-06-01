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Omniva предупреждает об очередной фишинговой кампании, использующей в рекламе названия Eesti Post и Omniva, информирует BNS.

Кампания обещает различные призы, просит клиентов оценить услугу или сообщает о доставке платной посылки. Кампания может проводиться в интернете и путем SMS-сообщений. Omniva не связана с кампанией и просит клиентов быть осторожными, сообщила компания.

По сообщению Omniva, нужно обязательно проверять, с какого адреса, номера или домена поступило приглашение. Если адрес выглядит незнакомо, сообщение лучше не открывать. Корректный домен Omniva — omniva.ee, сообщения о посылках приходят с адреса teavitus@omniva.ee.

Кампания также может содержать оставленные фейковыми аккаунтами рекомендации, которые должны внушать посетителям доверие.

Никогда не стоит вводить свои данные в интернете или по ссылке, содержащейся в SMS. Omniva никогда не запрашивает данные кредитной карты клиента, поэтому следует особенно осторожно относиться к подобным сообщениям, даже если логотип кажется правильным.

Если владелец карты обнаружил в выписке с счета сделки, которые он не совершал, следует обратиться в банк с требованием о возврате и попросить закрыть кредитную карту — это можно сделать и через интернет-банк, сообщила Omniva.

В дальнейшем обязательно стоит обращать внимание на различные варианты защиты своей кредитной карты, которые предлагают банки, а также пересмотреть лимиты пользования картами.

В случае кражи данных нужно немедленно связаться с банком, чтобы проинформировать его о подозрении и при необходимости закрыть кредитную карту. На устройстве, на которое поступило сообщение от мошенников, нужно сделать бэкап данных, а затем вернуть заводские настройки.

После возвращения заводских настроек нужно установить все обновления операционной системы и антивирусную защиту, и только затем восстановить контакты, изображения и остальные приложения. Кроме того, оказавшись жертвой мошенничества, нужно связаться с полицией и передать ей на расследование финансовое преступление, сообщила почтовая компания.