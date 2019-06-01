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Правопорядок / ПроисшествияВ Ляяне-Вирумаа пропала 15-летняя Ханна-Лийза

Дата публикации: Сегодня, 17:04 Просмотрено: 65

По данным, которые удалось собрать на данный момент, девочка может находиться в Вяйке-Маарья. Полицейские проверяют разные адреса, где может быть Ханна-Лийза, но пока безрезультатно.

В Ляяне-Вирумаа пропала 15-летняя Ханна-Лийза

Рост девочки 170 см, она худощавого телосложения. Ханна-Лийза была одета в светло-серую куртку, белый шарф, джинсы и ботинки чёрного цвета.

Полиция просит всех, кто владеет информацией или увидит девочку, которая изображена на фотографии, сразу же связаться по короткому номеру 112.

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