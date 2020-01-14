ВИДЕО И ФОТО: Двое подсудимых отрицают свою вину в попытке убийства полицейского в Нарвском арестном доме. «Бил шариковой ручкой в область лица»

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В Нарве начали судить двух мужчин, обвиняемых в попытке убийства полицейского в арестном доме в мае 2019-го, которая не завершилась трагедий только благодаря усилиям самого полицейского в борьбе за свою собственную жизнь. Подсудимые настаивают на том, что убивать не собирались. После выступления прокурора и адвокатов приступили к допросу пострадавших.

Как сообщает Вируская окружная прокуратура, преступление было совершено в мае 2019 года. Содержавшийся тогда в арестном доме при Нарвском отделении полиции Дмитрий Додонов (1985 года рождения) задумал план побега, к реализации которого привлек своего сокамерника, Григория Кашинцева (1996 г.р.). Частью этого плана, по замыслу злоумышленников, являлось убийство сотрудника арестного дома, отмечают в прокуратуре.

12 мая, возвращаясь после прогулки в камеру, Дмитрий Додонов брызнул мыльным раствором в глаза полицейскому, после чего набросился на него и стал душить. В то же время Григорий Кашинцев напал на другого сотрудника изолятора, чтобы тот не смог прийти на помощь коллеге.

Додонов перешел к избиению полицейского руками и ногами, а также стал наносить ему травмы металлической ручкой. По убеждению прокуратуры, полицейский остался жив не благодаря воле атаковавших, а только потому, что сам все-таки сумел нажать кнопку тревоги, в результате чего нападающих вовремя обезвредили другие сотрудники Нарвского отделения полиции.





Дмитрия Додонова обвиняют в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти, выполнявшего свои служебные обязанности, а также в том, что в начале того же мая 2019-го он душил своего 19-летнего знакомого, а затем приставил к его горлу нож — за что и был задержан и помещен в арестный дом.

Григория Кашинцева обвиняют в пособничестве попытке убийства, а также в насилии в отношении полицейского при исполнении. Он в свою очередь был помещен более полугода назад в арестный дом по подозрению в причинении тяжелого вреда здоровью 47-летнему мужчине, которого избил вместе Максимом Алаком рядом с нарвским баром ”Имбис” (в простонародье — ”Таблетка”) 7 мая. Алак, который в попытке побега не участвовал, также предстал перед судом вместе с Додоновым и Кашинцевым.

Завладев пропуском, продолжал избивать сотрудника арестного дома

Окружной прокурор Яника Кыргмаа в своем выступлении подчеркнула, что на намерение убить сотрудника арестного дома указывает интенсивность и жестокость его избиения Додоновым. Прежде всего, то, что он не прекратил наносить удары даже тогда, когда завладел пропуском, позволяющим перемещаться по зданию, в то время как полицейский на какое-то время потерял сознание. Уже после этого семь раз ударил по голове.

Кыргмаа отметила, что Додонов в числе прочего бил шариковой металлической ручкой в область лица потерпевшего, а прибывшие на помощь коллеге полицейские рассказывают, что в коридоре было много крови, что подтверждается, разумеется, и другими доказательствами.

Ключевыми доказательствами вины подсудимых являются записи с камер арестного дома, зафиксировавшими как арестованные гуляли, как возвращались в камеру, как началось и протекало нападение на полицейских в коридоре.

Оба обвиняемых отрицают свою вину, настаивая на том, что планировали побег, а не убийство.

Адвокат Григория Кашинцева обратил особое внимание на то, что полицейский, которого взял на себя его подзащитный, получил легкие травмы — ссадины. Вопреки позиции обвинения защита считает, что Кашинцев не душил сотрудника арестного дома, не бил его намеренно головой об стену, осознавая, что имеет дело с полицейским.



Между тем, Максим Алак в суде полностью признал свою вину в избиении мужчины у бара «Имбис», хотя в ходе следствия ее отрицал.

Роман Викулов





