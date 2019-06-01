Праздники нарвской границе особенных проблем не принесли

Дата публикации: Вчера, 13:53 Просмотрено: 156

В последний день новогодних каникул россиян, 8 января, столпотворения на нарвском участке границы по меньшей мере до 15.00 не наблюдалось, хотя бывали годы, когда именно в это время возникала тяжелая ситуация, близкая к коллапсу. В то же время в период этих праздников границу пересекло примерно в полтора раза больше автомобилей.

Фото: Роман Викулов

Владимир Мижуй, член правления предприятия Transservis-N, организующего движение автомобильной очереди к границе на нарвском участке, около 15.00 в среду сказал вашему корреспонденту, что ситуация на границе очень спокойная, столпотворения нет.

По его словам, в живой очереди, которая также организуется электронно, не более 30 машин, на мосту «Дружба» нет транспорта вообще, что является очень важным показателем. Сама зона ожидания Transservis-N практически пуста – собирается не более 10 машин.

К примеру, год назад в то же время своей очереди ожидало гораздо больше транспортных средств, отмечает Мижуй.

- Как вы в целом оцениваете то, как эти праздники прошли на границе?

Владимир Мижуй:

- Конечно, в этот период нагрузка на пограничников возрастает в два раза. В понедельник и вторник, например, границу пересекли примерно по 1200 автомобилей. Около 23 тысяч человек - каждый день, в то время как обычно их бывает около 12 тысяч.

Владимир Мижуй уверен, что все будет нормально и дальше – пограничники и Transservis-N работают в усиленном составе.

«Все, в конце концов, зависит от российской стороны, от того, как они будут успевать», - указывает руководитель предприятия.

Он обращает внимание на то, что в связи с введением электронных виз для желающих посетить Петербург и Ленинградскую область граждан Европы, работы у российских пограничников прибавилось, так как через Ивангород по ним едут не только жители Эстонии, но и Латвии, Литвы, Польши, Северных стран.

«На проверку этих виз уходит больше времени, но россияне справляются, - подтверждает Мижуй. – В общем транспорта идет через границу примерно в полтора раза больше, чем в прошлом году, в том числе благодаря электронным визам для граждан ЕС».

Отвечая на вопрос, как, по его информации, обстоят дела с введением электронной очереди на ивангородской стороне, Владимир Мижуй говорит, что «совместная с Эстонией, с ЕС работа над этим идет, но когда будет закончена, мы не знаем», то есть это, по всей вероятности, вопрос не самого ближайшего времени.

Роман Викулов