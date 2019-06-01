Нарвскому водителю-убийце дали пять лет тюрьмы

Дата публикации: Вчера, 13:14 Просмотрено: 180

Во вторник, 7 января, в Нарвском доме Вируского уездного суда состоялось оглашение приговора 47-летнему Андрею Курило, который осенью 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на пешеходном переходе инвалида на костылях и скрылся с места ДТП.

При подписании приговора Андрей Курило прикрывал лицо, чтобы не попасть в объективы журналистов Фото: Ирина Токарева

Справедливое наказание

ДТП с участием Андрея Курило произошло 17 октября 2018 года в 13:20 на перекрестке улиц Пушкина и Фама в Нарве. Автомобиль Mercedes-Benz S500, которым управлял мужчина, сбил пешехода насмерть. Совершив наезд, водитель скрылся с места происшествия, но через десять минут после этого был задержан полицией. Было установлено, что водитель превысил допустимую скорость и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Пешеход, пересекавший переход на костылях, 59-летний Василий Артамонов, от полученных травм скончался на месте.

Прокурор Юрген Хюва (на фото) потребовал для Андрея Курило наказания в виде восьми лет лишения свободы, однако судья Галина Яснюк назначила более мягкое наказание - пять лет лишения свободы. Из этого срока Курило уже провел за решеткой чуть больше месяца в ходе расследования, а затем в качестве меры пресечения до суда для него был избран электронный браслет, который с него снимут уже в тюрьме.

Также Курило должен будет выплатить 12 тысяч евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб потерпевшей стороне - ее в суде представляла сестра погибшего Наталья Терентьева - и 1400 евро государству. Кроме того, суд лишил Курило на два года водительских прав.

Прокурор в ответ на вопрос журналистов, доволен ли он судебным решением, ответил, что для него самое важное - то, что виновник ДТП со смертельным исходом будет отправлен за решетку.

«Для меня было важно то, чтобы все назначенное наказание было реально применено. Именно так суд и поступил, так что решением можно удовлетвориться», - сказал Юрген Хюва.

Хюва пояснил журналистам, что хотя преступления, подобные тому, что совершил Курило, в нашем обществе являются экстраординарными, а отнюдь не рядовыми случаями, в целом отношение водителей к употреблению алкоголя за рулем оставляет желать лучшего.

«Каждый день, как показывают полицейские рейды, десятки и десятки водителей попадаются в состоянии алкогольного опьянения. По данным исследования, проведенного Министерством юстиции в 2016 году, по дорогам Эстонии постоянно ездят от 1000 до 4000 пьяных водителей. Это наглядно показывает, насколько это большая проблема для эстонского общества. Поэтому было важно, чтобы за такое тяжкое ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, последовало бы справедливое, весомое наказание», - пояснил прокурор.

Сам Андрей Курило в ходе оглашения и подписания приговора натянул на голову капюшон и заслонялся руками от объективов, а после подписания документов выбежал из зала суда. Адвокат Курило Сильви Эрро на вопрос нашего издания, собирается ли она обжаловать приговор, сказала, что окончательно решит этот вопрос со своим клиентом после получения мотивировочной части судебного решения, однако, на ее взгляд, основания для обжалования и смягчения наказания имеются, поскольку на момент совершения ДТП Курило был трезв, а не пьян, как утверждается в судебном решении. В суде говорилось о наличии доказательств того, что водитель был пьян - анализы, бутылка водки. Однако адвокат утверждает, что выпил водитель уже после совершения наезда.

Просил прощения у родных

Так или иначе, стоит отметить, что обвиняемый раскаялся в содеянном. Об этом журналистам рассказала представлявшая интересы семьи в суде Наталья Терентьева.«Он просил прощения, оплатил наши расходы на похороны и установку памятника. Мама моя считает, что он порядочный человек. Маме 93 года, и Василий был для нее большой опорой, но она простила. Она говорит: «Сына мне никто не вернет. Зачем еще одну семью разрушать, если с нашей так получилось?». Я с ней не совсем согласна, но это моя мама, и я в суде представляла ее». Также женщина представляла в суде интересы 22-летней дочери погибшего.

По словам Натальи, эта смерть стала тяжелой потерей для всей семьи: брат Василий был жизнерадостным, хорошим человеком. Несмотря на имевшуюся с рождения инвалидность, он был хорошим работником и отличным спортсменом. Являясь членом инвалидного спортивного клуба «Ордо», неоднократно удостаивался титула чемпиона Эстонии по настольному теннису, стал бронзовым чемпионом Европы по пауэрлифтингу и даже представлял сборную Эстонии на паралимпийских играх в 1996 году в Атланте.

По словам сестры, брат всегда был очень аккуратен при переходе улицы, так как отдавал себе отчет в том, что на костылях быстро передвигаться не может. «Он всегда был осторожным», - сказала Наталья и, сдерживая слезы, добавила: «Извините, больше не могу. Мне так тяжело говорить!»

Мотивировочная часть приговора будет готова через семь дней, затем в течение 15 дней приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

Ирина Токарева