В Нарве в новогоднюю ночь женщина с помощью двух сыновей задушила сожителя

Дата публикации: Вчера, 09:26 Просмотрено: 281

В новогоднюю ночь в Нарве в больнице умер мужчина, пострадавший при выяснении отношений со своей сожительницей и ее двумя сыновьями, сообщает rus.err.ee.



В среду, 1 января, примерно в 2:40 полиции поступило сообщение, что в квартире на улице 26 июля 32-летний мужчина начал вести себя агрессивно и провоцировать драку с 41-летней сожительницей и ее двумя сыновьями - 21-летним и 18-летним юношами, передает Идаская префектура.

По первоначальным данным, женщина и ее дети, чтобы успокоить мужчину, сели на него и сообщили о случившемся в Центр тревоги.

В момент прибытия полиции мужчина был уже без сознания. Стражи порядка, пока ждали скорую помощь, начали оживлять пострадавшего.

Скорая отвезла мужчину в больницу, где он позднее умер.

Для выяснения деталей произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Расследование ведет Нарвское отделение полиции. Расследованием руководит Вируская окружная прокуратура.