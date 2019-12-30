Дата публикации: 30-12-2019, 09:45 Просмотрено: 284

Иллюстративное фото: Евгения Парв

Рано утром в воскресенье в Кохтла-Ярве из-за пожара оказались в опасности три человека, сообщает BNS.

В 5.05 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Сыпрузе загорелась квартира на втором этаже многоквартирного дома, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Скорая помощь доставила отравившихся угарным газом мужчин в возрасте 51 и 46 лет в Ида-Вирускую центральную больницу, 45-летней женщине оказали первую помощь на месте. Пожар потушили к 6.56. Причины пожара выясняются.