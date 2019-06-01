Дата публикации: Вчера, 11:30 Просмотрено: 168



Фото: politsei.ee

Во вторник днем в Нарве находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина упал на проезжую часть, сообщает rus.err.ee.

ДТП произошло во дворе, между домами на Таллиннском шоссе и улице Харидузе в 11:36: 55-летний нетрезвый мужчина потерял равновесие и упал с тротуара под колеса сдававшего назад легкового автомобиля Chrysler Voyager, которым управляла 32-летняя женщина. Пострадавшего доставили в Нарвскую больницу.