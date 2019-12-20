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Вируская окружная прокуратура закрыла уголовное дело против депутатов Нарвского горсобрания из соображений оппортунитета, наказание назначено только председателю горсобрания Алексею Воронову, информирует BNS.



«Уголовное следствие установило, что депутаты горсобрания неоднократно руководствовались при голосовании не интересами города, а частными интересами, должности распределялись и голосование проходило по указке Алексея Воронова. Алексей Воронов признан виновным, в отношении других депутатов горсобрания дело прекращено по принципу оппортунитета», - сказала BNS пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова.

На данный момент Алексей Воронов признан виновным и отбывает тюремный срок в один год за получение взяток, нарушение правил госпоставок и нарушение ограничений деятельности. Суд также конфисковал у него более 320 000 евро полученных преступным путем средств.

В ходе следствия выяснилось, что пять депутатов горсобрания руководствовались собственными интересами и выполняли распоряжения Воронова, чем нарушили ограничение деятельности.

«С учетом масштаба их вины и осознания ими запрещенности их действий, следствие в отношении Елены Пахомовой, Елизаветы Чертовой, Татьяны Стольфат, Ларисы Олениной и Ильи Федорова прекратили по принципу оппортунитета. Их обязали в соответствии с поступком каждого из них компенсировать судебные издержки и выплатить в пользу государства суммы в размере от 540 до 5000 евро».

По словам Вируского окружного прокурора Ольги Дороган, дело в отношении Сергея Львова и Алексея Мяги прекратили, поскольку не подтвердился факт совершения ими преступления.

«В демократическом обществе не место коррупции. Каждый имеет право рассчитывать на то, что депутаты муниципальных органов защищают права всех нас, не служат ничьим частным интересам и не занимаются непотизмом. Чтобы избежать этого, введены ограничения деятельности и уголовная ответственность за их нарушения. Таким образом, это не простая формальность. Работающий в местном самоуправлении человек должен руководствоваться прежде всего интересами города, а не своими или частными интересами кого-либо другого», - сказала Дороган.

Следствие в рамках разных уголовных дел вели департамент полиции безопасности и бюро коррупционных преступлений центральной уголовной полиции.