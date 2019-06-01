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Осужденный за масштабную коррупцию бывший влиятельный нарвский политик и предприниматель Алексей Воронов переведен в тюрьму открытого типа, сообщает rus.err.ee.



"Воронов сейчас отбывает свое наказание в отделении открытой тюрьмы, и ему в некоторых случаях на определенное время позволяется отлучаться из тюрьмы, например, чтобы сходить в магазин", - подтвердила "Северному побережью" пресс-представитель Министерства юстиции Кристин Раммус.

В отделение так называемой открытой тюрьмы помещаются лица, совершившие относительно легкие преступления, а также туда переводятся те, кого нецелесообразно больше держать в запертых камерах и которые во время отбытия наказания в закрытой тюрьме показали, что достойны доверия и законопослушны в поведении.

В июне этого года, как писал rus.err.ee, суд приговорил Алексея Воронова к лишению свободы на срок 4 года и 6 месяцев, включая один год реального тюремного заключения. Остальные три с половиной года Воронову провести в тюрьме не придется, если в течение пятилетнего испытательного срока он не совершит новых правонарушений.

Алексей Воронов был арестован 27 марта в рамках расследования дела о коррупции, и с тех пор находится под арестом. На свободу он сможет выйти в конце марта 2020 года.

"Воронов сейчас отбывает свое наказание в отделении открытой тюрьмы, и ему в некоторых случаях на определенное время позволяется отлучаться из тюрьмы, например, чтобы сходить в магазин", - подтвердила "Северному побережью" пресс-представитель Министерства юстиции Кристин Раммус.

В отделение так называемой открытой тюрьмы помещаются лица, совершившие относительно легкие преступления, а также туда переводятся те, кого нецелесообразно больше держать в запертых камерах и которые во время отбытия наказания в закрытой тюрьме показали, что достойны доверия и законопослушны в поведении.

В июне этого года, как писал rus.err.ee, суд приговорил Алексея Воронова к лишению свободы на срок 4 года и 6 месяцев, включая один год реального тюремного заключения. Остальные три с половиной года Воронову провести в тюрьме не придется, если в течение пятилетнего испытательного срока он не совершит новых правонарушений.

Алексей Воронов был арестован 27 марта в рамках расследования дела о коррупции, и с тех пор находится под арестом. На свободу он сможет выйти в конце марта 2020 года.