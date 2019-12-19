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В среду спасательному департаменту из-за шторма поступило чуть более 500 вызовов, большая часть которых была связана с упавшими на дороги деревьями, но в одном случае пострадали двое детей.





По словам ответственного дежурного спасательного департамента Меэлиса Мези, в среду вечером нагрузка была довольно серьезной, но все вызовы обслужили, рассказывает BNS.

«Ночь была для нас уже довольно спокойной, но утром число вызовов, скорее всего, вновь вырастет, потому что люди отправятся на работу и могут обнаружить упавшие на дороги деревья», - отметил Мези и призвал всех запастись временем на дорогу и быть осторожными.

Из-за шторма пострадало не менее двух человек. В 16.47 в центр тревоги поступило сообщение, что у народного дома Падизе дерево упало на двух детей. На вызов отреагировала скорая помощь, которая доставила детей в больницу.

По многим регионам в Эстонии автомобили задело деревьями или другими поднятыми ветром предметом, люди не пострадали.

От шторма пострадала и крыша гаража спасательной бригады Ярваканди, которую на треть сорвало ветром.

По данным Elektrilevi, к утру четверга обесточено было более 18 000 домохозяйств.

Число отключений электричества стало расти во второй половине дня в среду, когда поднялся штормовой ветер. Около 20 часов в Эстонии было обесточено уже 37 500 домохозяйств.

К 7.30 в четверг по-прежнему обесточено было 18 448 домохозяйств. В Харьюмаа было обесточено 3827 домохозяйств, в Рапламаа 3108, а в Йыгевамаа 1939. В других регионах обесточенных клиентов меньше.

Обрушенные штормовым ветром на железнодорожное полотно деревья в реду стали причиной задержки поездов Elron на направлениях Кейла, Палдиски, Турба и Клоогаранд.

На некоторых маршрутах поезда частично или полностью заменены автобусами. Из-за тяжелых погодных условий могут быть нарушения в движении и на других железнодорожных маршрутах.