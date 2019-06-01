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В последнее время в Эстонии получили массовое распространение претензии за опубликованные в интернете комментарии, содержащие оскорбления или ложные факты.





Оставленный в сети комментарий может принести автору претензию, которую обычно присылает адвокат лица, почувствовавшего себя обиженным. Запрашиваемые в качестве компенсации суммы достигают тысяч евро.

По словам присяжного адвоката бюро Hedman Partners Урмаса Кийка, такие требования в последнее время набирают в Эстонии популярность. «В последние месяцы сотни людей получили претензии за опубликованные в интернете комментарии, которые предположительно содержали оскорбления, клевету или неверные факты. Во многих случаях деньги требовали даже за вполне нейтральные высказывания», - отметил Кийк.

Как правило в претензии требуют компенсации ущерба в размере 3000 евро, к которым добавляется 500 евро на оплату расходов на представителя. При отсутствии реакции на письмо обещают обратиться в суд и предупреждают, что детали могут попасть в прессу.

Требование денежной компенсации в претензии обосновано нематериальным ущербом, поскольку ложные утверждения или оскорбления доставили комментируемому дискомфорт или неловкость.

По словам присяжного адвоката Hedman Partners, в любом случае, комментируя в интернете, стоит помнить о том, что слово - не воробей, особенно оскорбительные слова и ложные факты. В 2017 году средний размер присужденных в Эстонии компенсаций составил 2700 евро. «Согласно эстонской судебной практике, неуместны такие комментарии вульгарное, издевательское и унизительное значение которых понятно среднему разумному читателю. За оскорбительные комментарии в Эстонии присуждались компенсации в размере от 100 до 10 000 евро», - объяснил Кийк.

Как правило, публичные лица требуют более крупной компенсации за ущерб. Суды также нашли, что с лиц в более благоприятном экономическом положении следует взыскивать большее возмещение морального ущерба, поскольку скромная компенсация недостаточно мотивирует удерживаться от подобного поведения в будущем.

Что делать, если вы получили претензию с требованием компенсации? Поданная претензия не обязует выплачивать потребованную сумму. Но в случае отказа спор может перейти в суд, если податель претензии достаточно уверен в своем праве. Следует учитывать, что судебное разбирательство обычно влечёт за собой крупные дополнительные расходы, которые в итоге оплачивает проигравшая сторона. Стоит взвесить ответы на следующие вопросы:





* Был ли комментарий написан вами? В Эстонии есть примеры того, как

ответственность пытались переложить на лицо, которое не писало комментария.

В таких случаях суды взыскивали с истца судебные издержки неверно

указанного лица.

* Можно ли доказать, кто написал комментарий? Согласно гражданскому

праву, ответственность несет лицо, которое написало и опубликовало

комментарий, а не владелец подключения к интернету. В Эстонии есть примеры

того, что требования предъявлялись учреждениям, из интернет-сети которых

(согласно IP-адресу) был отправлен комментарий.

* Содержит ли комментарий ложные утверждения? Нужно оценить, какой факт

утверждается и можно ли его доказать.

* Идет ли речь об оскорблении? Важно значение комментария в обычном

языке и то, как его понимает средний разумный человек.

* Если речь идет о ложных фактах или оскорблении, попытайтесь загладить

ситуацию, например, удалить комментарий, публично извиниться. Суд учитывает

это при определении размера компенсации ущерба.

* Оцените потенциальный размер компенсации ущерба, который присудил бы

суд. Если вы оставили оскорбительные комментарии, попытайтесь прийти к

компромиссу.

* Если вы считаете, что требование несправедливо, то подготовьтесь к

судебному разбирательству. Соберите доказательства, например:

прокомментированная статья и комментарии, подтверждения высказанных фактов,

каково значение оценочных суждений в обычном языке и пр.