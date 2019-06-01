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Госсуд считает обоснованным запрет в тюрьмах табачных изделий обоснованным - по оценке коллегии конституционного надзора, запрет курения в тюрьмах обоснован, сообщает BNS.

Безопасность в тюрьмах, предотвращение незаконных отношений и риска пожара между заключенными, необходимость более эффективного надзора и необходимость защиты здоровья других людей на территории тюрьмы перевешивают вмешательство в права заключенных.

Административный суд подал Госсуду ходатайство с просьбой признать противоречащими конституции вступившие в силу в 2017 году поправки министра юстиции во внутренние правила тюрьмы, запрещающие заключенным курить табачные изделия и то, из чего можно собирать или курить табачные изделия.

При рассмотрении ходатайств заключенных Вируской тюрьмы административный суд постановил, что изменение внутренних правил тюрьмы было неконституционным, и инициировал в Госсуде процедуру конституционного надзора.