Дата публикации: Вчера, 17:28 Просмотрено: 1 229

Во вторник редакции Prospekt.ee сообщили о том, что в одной из квартир нарвского дома по Кересе, 19 был обнаружен труп 49-летнего мужчины. Источник предположил, что могло иметь место убийство.

В полиции факт обнаружения трупа подтвердили, но указали на то, что следов физического насилия на теле не было. Пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Prospekt.ee, что причина смерти мужчины будет установлена в результате вскрытия.

"Пока нет оснований для подозрений, что было совршено преступление", - отмечают в полиции.