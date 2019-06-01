Дата публикации: Вчера, 16:17 Просмотрено: 226

Полиция в ноябре задержала бывшего главного редактора газеты Postimees Пеэтера Хельме и предъявила ему обвинения в преступлениях сексуального характера, передает BNS со ссылкой на Eesti Ekspress.



Foto: Vikipedia

Хельме подозревают по статье пенитенциарного кодекса, касающейся умышленного сексуального совращения ребенка в возрасте до 14 лет. Наказание по этой статье — денежный штраф или до трех лет тюрьмы.

В рамках следствия полиция в ноябре задержала Хельме. Он освободился на следующий день, 20 часов спустя.

Хельме сказал Ekspress, что посещал чат „Armastuse saal“ («Зал любви») и вел там непристойные разговоры. Хельме заявил, что думал, что общается с взрослым.

Хельме не признает себя виновным и пообещал сотрудничать со следователями, чтобы выяснить правду. Он также разрешил полиции использовать его компьютер и мобильный телефон. «Они думали, что схватили прожженного педофила, но это была ошибка. Я просто глупо себя повел, - сказал Хельме. - Они явно гнались за кем-то другим».