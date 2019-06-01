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Правопорядок / ПроисшествияСнова произошел начавшийся с холодильника пожар

Дата публикации: Сегодня, 12:12 Просмотрено: 166

В четверг вечером вновь произошло опасное возгорание, начавшееся с холодильника, из-за которого житель квартиры в Харьюмаа оказался в больнице.


Иллюстративное фото.

В четверг в 19.23 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в поселке Кийу волости Куусалу. Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире горящий холодильник. Спасатели ликвидировали пожар в 19.51, затем проветрили помещения. Скорая помощь доставила в больницу жильца квартиры, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

В ночь на минувшую среду с возгорания холодильника начался трагический пожар в Ихасте в Тарту, унесший жизни семьи из пяти человек.

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