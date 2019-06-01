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Правопорядок / ПроисшествияВ Ивангороде задержали жителя Таллинна с крупной партией наличных денег

Дата публикации: Вчера, 12:47 Просмотрено: 111

Российская таможня нашла в автомобиле жителя Эстонии более 50 000 евро наличных денег, которые он собирался вывезти из России нелегально. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Ивангороде задержали жителя Таллинна с крупной партией наличных денег
Иллюстративное фото

Житель Таллина прибыл на таможенный пост в Ивангород с целью покинуть территорию Российской Федерации. В ходе проведения таможенного контроля инспектор Кингисеппской таможни обнаружил, что под сиденьем водителя спрятаны два полиэтиленовых свертка. В них находились денежные купюры: 69 штук номиналом 500 евро и 100 штук по 200 евро. Общая сумма составила 54 500 евро, сообщило Северо-западное таможенное управление РФ.

Без декларации через границу можно перевозить до 10 000 евро.

Источник: rus.err.ee

 

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