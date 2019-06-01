В Ивангороде задержали жителя Таллинна с крупной партией наличных денег

Правопорядок / ПроисшествияВ Ивангороде задержали жителя Таллинна с крупной партией наличных денег
Дата публикации: Вчера, 12:47 Просмотрено: 111
Российская таможня нашла в автомобиле жителя Эстонии более 50 000 евро наличных денег, которые он собирался вывезти из России нелегально. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Иллюстративное фото
Житель Таллина прибыл на таможенный пост в Ивангород с целью покинуть территорию Российской Федерации. В ходе проведения таможенного контроля инспектор Кингисеппской таможни обнаружил, что под сиденьем водителя спрятаны два полиэтиленовых свертка. В них находились денежные купюры: 69 штук номиналом 500 евро и 100 штук по 200 евро. Общая сумма составила 54 500 евро, сообщило Северо-западное таможенное управление РФ.
Без декларации через границу можно перевозить до 10 000 евро.
Источник: rus.err.ee