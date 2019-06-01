+Видео. Работавший на газе автомобиль загорелся прямо на улице

Дата публикации: Вчера, 17:27 Просмотрено: 626

Люди, находившиеся на ул. Вестервалли в Нарве в районе 3 часов дня, стали свидетелями необычного происшествия: у автомобиля, оставленного возле Налогово-Таможенного департамента, загорелся багажник. Пламя очень быстро превратилось в мощный факел. Прохожие, поначалу воспринявшие это небольшое приключение и настроившие свои смартфоны на видео, сообразили, что происходящее таит в себе серьезную опасность: за горевшей машиной находился целый ряд припаркованных автомобилей. А через дорогу расположен жилой дом, Вестервалли, 6.

- Только бы бак не взорвался, - комментирует происходящее нарвитянин, несколько минут назад позвонивший в службу 112.

Надо сказать, пожарные приехали вовремя — еще бы чуть-чуть, и рвануло. Размотав шланги, парни устремились к машине и стали заливать ее пенным составом. Огня как не бывало - только большое облако дыма и копоти.

Возле Налогово-Таможенного департамента в Нарве загорелась машина. Автор: Татьяна Завьялова

Что могло стать причиной пожара? Был ли в этом чей-то злой умысел?

- Возгорание имело чисто техническое происхождение, - пояснила нашей редакции руководитель коммуникационной службы Восточного Спасательного центра Евгения Парв. - Позвонил нам сам владелец машины: он почувствовал запах гари, когда еще ехал в машине. Сгоревший автомобиль, как выяснилось, работал на газе.

Татьяна Завьялова



