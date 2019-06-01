Полиция утверждает: случаи пропажи подростков между собой не связаны

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С конца октября полиция через средства массовой информации неоднократно просила помощи в нахождении молодых людей. Чтобы пресечь слухи и прояснить ситуацию, мы обратились в Департамент полиции и погранохраны за официальным комментарием.

Иллюстративное фото.

Напомним, 18 октября появилось сообщение о Рауле Юлиусе, который в назначенное время не вернулся из дома в спецшколу Тартумаа. Информации о его местонахождении пока нет. Затем полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летней Ренаты, вскоре стало известно, что Рената найдена и с ней все в порядке. 3 ноября был объявлен поиск пропавшей 21-летней Анники. В тот же день в ходе поисков на местности в Тарту она была найдена мертвой без признаков насильственной смерти. 5 ноября прошла информация, что пропал Станислав из Маарду, в тот же день подросток был найден мертвым без признаков насильственной смерти. Днем 5 ноября полиция также просила помощи в установлении местонахождения 28-летнего Таави. К вечеру его труп был обнаружен в Пярну без признаков насилия. Последний случай был 7 ноября, когда пропал 15-летний Кристьян, который ушел из дома в волости Виймси.

При этом в ряде сообщений, призывающих помочь в поисках, отмечалось, что жизни и здоровью пропавших угрожает опасность. Понятно, что сообщения о пропаже людей вызывают повышенную обеспокоенность общества, пользователи соцсетей активно делятся информацией, домыслами и личной интерпретацией произошедшего. Особенно остро реагируют родители на новости, когда речь идет о пропаже и смерти несовершеннолетних детей. Являются ли случаи пропажи и обнаружения людей в столь короткий промежуток времени простым стечением печальных обстоятельств или есть основания подозревать между ними какую-то связь, задается вопросом народ?

Представитель коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Викторя Корпан в ответе нашей редакции подчеркнула, что по всем случаям, в которых пропавшие были найдены неживыми, признаков насилия не было и эти случаи между собой не связаны.

Защищая право близких умерших на приватность, полиция от уточнения деталей воздерживается.

Лейтенант полиции Маарья Пунак дает следующую информацию по теме:

- Ежегодно полиция получает тысячи сообщений о людях, которые ушли из дома, пропали или заблудились на местности. В 98% случаев поиски разрешаются быстро, и человека находят живым. В 2% от всех сообщений требуются масштабные поиски, примерно в половине из этих случаев пропавших находят живыми. За весь прошлый год было 4790 сообщений о пропавших или заблудившихся людях, годом ранее – почти 4 000, за 9 месяцев этого года таких сообщений было около 3 200, то есть примерно столько же, сколько за тот же период 2017 года.

На основании данных за 2018 год можно сказать, что из всех пропавших и заблудившихся в прошлом году людей убежавшие из дома несовершеннолетние составили 65%, люди с мыслями о суициде – 15%, пожилые люди, потерявшиеся из-за проблем со здоровьем – 5%, люди, потерявшие ориентир из-за алкогольного опьянения – 5%, потерявшиеся на природе грибники и отдыхающие – 2%, пропавшие вследствие преступления – менее 1%; другая причина – 7% (в том числе люди, которые не попали в беду, но они не хотят быть найденными и уходят из-за личных и семейных проблем, не сообщив об этом близким).

Что делать, если пропал близкий человек

Полиция дает рекомендации для тех, кто не дождался своих близких вечером домой.

Если случилось неладное, сразу идите в полицию; особенно когда речь идет о несовершеннолетнем или пожилом человеке. При общении с полицией вся информация должна быть максимально честной. Когда полиция получает сообщение о пропавшем человеке, анализируется вся имеющаяся информация, и после этого начинают поиски. Помните, что в Эстонии нет никаких временных требований по началу поисков.

Тревожным знаком является нестандартное поведение человека. То есть, например, если вашего пожилого супруга нет дома к началу телевизионной передачи, которую вы обычно смотрите вместе, он не отвечает на звонки или телефон оставлен им дома, звоните в полицию. Если выяснится, что с человеком все в порядке, то также сообщите об этом в полицию по номеру 112, и поиски будут прекращены. Чем раньше в полицию поступит информация, тем лучше.

Воздержитесь от домыслов

Если вы хотите дать объявление в социальные сети, то обязательно проконсультируйтесь с полицией о том, в каком виде и в каком объеме будет разумно выдавать личную информацию, публиковать фотографию и пр. При необходимости и с разрешения близких полиция обращается с просьбой о помощи в поисках человека к общественности через СМИ и свои каналы в социальных сетях. Сообщениями полиции можно делиться, так как это проверенная и согласованная с близкими информация.

Маарья Пунак:

- Когда человек найден, мы сообщаем об этом на своих каналах и в СМИ. Мы просим также удалить эти сообщения и фото из СМИ, чтобы помочь человеку и его близким восстановить нормальный ритм жизни или, в случае, если человека нашли неживым, постараться обеспечить близким необходимый покой и приватность.

Пожалуйста, помните: если пропал человек, комментарии в социальных сетях, в том числе и под статьями в Facebook, домыслы, догадки, слухи, навешивание ярлыков причиняют семьям и близким дополнительную боль.

Информацию, которая может быть полезна в поисках, надо незамедлительно передавать в полицию.





Подготовила Софья Боборенко



