Строительная фирма объяснила обрушение навеса на автовокзале в Йыхви ошибками в проекте

По оценке фирмы, ведущей строительство навеса на автовокзале в Йыхви, причина обрушения конструкций на стройке в первой половине октября связана с ошибками в проектировании опалубки.

В Йыхви обрушилась часть крыши строящегося автовокзала. Автор: Евгения Парв/Идаский спасательный центр

После несчастного случая на производстве 8 октября, когда при обрушении строящегося навеса пострадали двое рабочих, Йыхвиская волостная управа начала государственную надзорную процедуру, запросив проектную документацию на строительство навеса у подрядчика и организации, осуществляющей технический надзор заказчика.

В запросе отмечается, что на павильоне ожидания автовокзала будут оказываться предназначенные для общественности услуги, и речь идет о существенном общественном интересе.

Предоставляя запрошенную документацию, руководитель строительных работ из компании East Capital Real Estate Ааре Хоммик добавил в направленном в волостную управу письме, что причиной инцидента стали ошибки в проектировании.

"В качестве разъяснения можно добавить, что одна и, по моему мнению, единственная причина обрушения в ходе работ по бетонированию заключалась в неправильном расчете нагрузок на опалубку. Фактическая ситуация с нагрузкой в ходе бетонирования оказалась сложнее, чем предполагалось (помимо вертикально действовавших нагрузок, были и горизонтальные нагрузки), что вызвало нестабильность составленной в соответствии с проектом обрешетки", - написал Хоммик.

Проект обрешетки составила фирма Ramirent, комментарий которой ERR получить пока не удалось.

В волостной управе намерены тщательно контролировать качество строительных работ на автовокзале.

"Мы запросили с них объяснительные записки и все рабочие проекты, по которым должно вестись строительство. В любом случае, при сдаче в эксплуатацию мы захотим увидеть протоколы испытаний на нагрузку. Поскольку уже было обрушение, то несущая способность арматуры с точки зрения строительной механики уменьшилась. Мы уведомили и строителя, и собственника, и заказчика, что потребуются протоколы испытаний навеса на все нагрузки, в том числе ветер и снег", - сказала заместитель волостного старейшины Наталья Абель.

"В принципе волость в частные стройки не вмешивается, но если есть общественный интерес, если объект общественного пользования, то мы, конечно, следим за этими вещами", - добавила она.

Источник: rus.err.ee