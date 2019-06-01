В сентябре в пожарах погибло 5 человек

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В прошлом месяце в пожарах погибло 5 человек, из которых 4 находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Иллюстративное фото.

«Эстоноземельцы употребляют большое количество алкоголя и это заставляет нас сильно волноваться. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество погибших в состоянии алкогольного опьянения, а также увеличилась доля алкоголя в крови. В сентябре из 5 погибших в пожарах мужчин только один был трезвым. У остальных среднее содержание алкоголя в крови составило 2,9‰. Это означает, что в момент пожара человек находился в неадекватном состоянии и не мог себе помочь», - рассказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви.

Как минимум три пожара начались из-за халатного курения. В этом году в пожарах погибло уже 27 человек. В прошлом году погибло 50 человек.

В пожарах пострадало 5 человек. В основном пожары начались из-за электросистем или халатного курения. Всего в этом году в пожарах пострадало 84 человека. В прошлом году эта цифра составляла 68 человек.

В сентябре утонул один человек. Он упад в водоем. Всего в этом году утонуло 33 человека.

В сентябре спасли 24 человека – 3 из пожара, 1 от опасности пожара и 3 из дорожно-транспортного происшествия.

В сентябре зарегистрировано 1119 спасательных операций, большую часть из которых (206) составляли пожары. 60 раз спасателям пришлось выехать на случаи, связанные с пригоревшей едой. Причем в этом году таких случаев больше чем в прошлом.

В сентябре поступило 103 вызова связанных с разминированием. Всего было найдено и уничтожено 275 взрывных устройства.

На 122 случая отреагировали профессиональные спасатели вместе с добровольными командами, а 52 операцию разрешили добровольные команды самостоятельно. В целях проведения превентивной работы, профессиональные спасатели и добровольные спасательные команды посетили 2175 дома.

Спасательный департамент третье по величине государственное учреждение. Спасательные работы в Эстонии осуществляет единая сеть спасательных команд, в которую входят 1700 профессиональных и 2000 добровольных спасателей. Цель Спасательного департамента - к 2025 году совместными усилиями всего населения сократить количество несчастных случаев и масштаб ущерба от них до уровня Северных стран.

По информации Спасательного департамента



