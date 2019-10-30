Поножовщина на улице Кангеласте: нарвитянину грозит 8 лет тюрьмы за покушение на убийство

Дата публикации: 30-10-2019, 13:26 Просмотрено: 215

В Вируском уездном суде завершились прения сторон по уголовному делу о попытке убийства в доме на улице Кангеласте в Нарве. Инцидент произошел в феврале этого года.

Нож регулярно становится орудием преступления. Фото: Postimees/Scanpix

Обвиняемому - 31-летнему Сергею Праги - грозит 8 лет 11 месяцев и 22 дня лишения свободы. Именно такого наказания потребовал для него прокурор, считающий, что мужчину следует признать виновным как в попытке убийства, так и в трех эпизодах, связанных с физическим насилием.

Адвокат Праги ходатайствует об изменении статьи обвинения с "покушение на убийство" на "ненадлежащее физическое обращение", поскольку, по его мнению, не было установлено, что именно Праги нанес пострадавшему ножевое ранение.

По другим пунктам обвинения адвокат предлагает своего подзащитного либо оправдать, либо назначить ему минимальное наказание.

Вируский уездный суд вынесет решение по делу 8 ноября, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Майли Ыунааэд.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, в ночь на 22 февраля 2019 года в квартире дома на улице Кангеласте между Сергеем Праги и 49-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры Праги с целью убийства несколько раз ударил своего оппонента ножом, но тот выжил.

"Учитывая характер телесных повреждений, количество ударов и орудие преступления, выбранное Сергеем Праги, обвиняемый хотел убить жертву, но из-за оказанной неотложной медицинской помощи пострадавший не погиб и преступление не было доведено до конца", - пояснили в прокуратуре.

Также Праги был обвинен в неоднократном физическом насилии в близких отношениях.

Источник: rus.err.ee