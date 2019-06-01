В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе 23-летнего мужчину

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В субботу, 26 октября, в Нарве автомобиль Opel Omega сбил 23-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

Иллюстративное фото.