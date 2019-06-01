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Правопорядок / ПроисшествияВ Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе 23-летнего мужчину

Дата публикации: Сегодня, 12:46 Просмотрено: 79

В субботу, 26 октября, в Нарве автомобиль Opel Omega сбил 23-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе 23-летнего мужчину
Иллюстративное фото.

ДТП произошло в 21:00 возле дома номер 10 на улице Креэнхольми, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

За рулем Opel Omega находился 46-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в Нарвскую больницу.

Источник: rus.err.ee

 

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