В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе 23-летнего мужчину

Правопорядок / ПроисшествияВ Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе 23-летнего мужчину
Дата публикации: Сегодня, 12:46 Просмотрено: 79
В субботу, 26 октября, в Нарве автомобиль Opel Omega сбил 23-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.
Иллюстративное фото.
ДТП произошло в 21:00 возле дома номер 10 на улице Креэнхольми, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
За рулем Opel Omega находился 46-летний мужчина.
Пострадавшего доставили в Нарвскую больницу.
Источник: rus.err.ee