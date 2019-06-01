У 64-летней нарвитянки псевдоброкеры выманили более 26 000 евро

В полицию 20 октября обратилась 64-летняя жительница Нарвы, которой мошенники выманили более 26 000 евро.

Иллюстративное фото.

Как сообщила Идаская префектура, женщина с мая по июль перечисляла свои деньги в якобы инвестиционную компанию. Когда она попыталась забрать свои деньги, у нее ничего не вышло. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Источник: rus.err.ee