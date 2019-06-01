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Правопорядок / ПроисшествияУ 64-летней нарвитянки псевдоброкеры выманили более 26 000 евро

Дата публикации: Вчера, 15:46 Просмотрено: 135

В полицию 20 октября обратилась 64-летняя жительница Нарвы, которой мошенники выманили более 26 000 евро.

У 64-летней нарвитянки псевдоброкеры выманили более 26 000 евро
Иллюстративное фото.

Как сообщила Идаская префектура, женщина с мая по июль перечисляла свои деньги в якобы инвестиционную компанию. Когда она попыталась забрать свои деньги, у нее ничего не вышло. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Источник: rus.err.ee

 

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