Испанские власти задержали яхту с полутонной кокаина и гражданином Эстонии на борту

Правопорядок / ЗаконИспанские власти задержали яхту с полутонной кокаина и гражданином Эстонии на борту
Дата публикации: Вчера, 14:40 Просмотрено: 104
Испанская полиция задержала яхту, направлявшуюся из Бразилии в Испанию, на борту которой было обнаружено более полутонны кокаина и других наркотиков.
Задержана группа из пяти человек, включая гражданина Эстонии, которая намеревалась ввезти эти наркотики в Испанию на зарегистрированной в Нидерландах яхте под названием Imagine, сообщил портал Euroweeklynews.Помимо спрятанных в потайном отделении наркотиков, на судне обнаружили наличные деньги и пистолет со спиленным серийным номером.
Слежка за действовавшей из Нидерландов преступной группировкой велась на протяжении двух лет. В мае 2018 года яхта отправилась в путь из Валенсии, посетила Бразилию, затем Азорские острова и наконец взяла курс на Испанию, на котором она и была перехвачена.
В результате международной полицейской операции арестованы пять человек. Один из них является гражданином Эстонии, остальные - британцы и голландцы. В скоординированной операции участвовали правоохранительные органы Испании, Нидерландов, Португалии и Эстонии.
Источник: rus.err.ee