Испанские власти задержали яхту с полутонной кокаина и гражданином Эстонии на борту

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Испанская полиция задержала яхту, направлявшуюся из Бразилии в Испанию, на борту которой было обнаружено более полутонны кокаина и других наркотиков.

Слежка за действовавшей из Нидерландов преступной группировкой велась на протяжении двух лет. Автор: Полиция Испании