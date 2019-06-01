Нарвитянка не осталась равнодушной, и полиция возбудила дело

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11 сентября после 9 часов вечера у подъезда дома по Таллиннскому шоссе жестоко избили молодого человека. К счастью, у этого происшествия были свидетели. Они и сообщили председателю КТ о случившемся. Мария (настоящее имя редакции известно – прим. ред.), проживающая также в этом доме, сразу спустилась вниз.

Место, где произошло происшествие. Фото: Софья Боборенко

Спустившись, Мария встретила патруль, приехавший по вызову. Девушка-полицейский спросила её, что она тут делает? Мария объяснила, что представляет КТ и что имеются камеры видеонаблюдения и, возможно, есть запись. Представительница полиции попросила удалиться с места происшествия, сказав, что запись патрулю не нужна.

Около половины десятого одного участника происшествия увезли на машине скорой помощи, другого – в полицейской машине. Однако, рассказывает Мария, во дворе остались и другие молодые люди. Один из парней вел себя крайне агрессивно: спорил с полицейскими по поводу задержания его друга, возбужденно себя вел: кричал, подпрыгивал, размахивал руками и ругался. Он пребывал в ярости, свидетельствует представитель КТ, вел себя агрессивно. Патруль провел с ним беседу, попросив его успокоиться, и уехал. Но молодой человек на этом не остановился. Он не желал успокаиваться и продолжал выражать недовольство тем, что его друга увезли в полицию.

Спустя несколько минут Мария, ещё находившаяся на улице, у подъезда дома, услышала грохот. Пройдя на другую сторону дома, она увидела, как разозленный молодой человек, выкрикивая ругательства, наносит боксирующие удары по боковому стеклу автомобиля, расположенному со стороны сиденья водителя. Так он выражал свои негативные эмоции. По удивительному стечению обстоятельств, это оказалась машина Марии, которая с мужем поспешила к юноше, призывая его оставить машину в покое.

- На самом деле, этот парень был просто опасен. Он обзывал нас, выкрикивал угрозы, пытался даже провоцировать драку с моим мужем. Но мы видели, что он неадекватен, поэтому решили не реагировать, а вызвать полицию, так как в темноте и под дождем не было возможности установить, нанесен ли нашему автомобилю ущерб. Пока я звонила, он присоединился к компании трех молодых людей, которые все это время держались неподалеку, и они направились вдоль дома. По пути он ещё напрыгнул на мусорную урну, но упал, - описывает события Мария.

Спустя пару минут приехал полицейский патруль. Полицейские осмотрели машину и сказали, что все в порядке. Пока осматривали машину, компания молодых людей вернулась. Мария указала полицейским на них. Полицейские побеседовали с «бойцом», установили его личность, провели беседу и отпустили. На вопрос женщины, почему они игнорируют явно агрессивного и опасного для окружающих человека, ей объяснили, что этот молодой человек не нанес никому никакого ущерба.

- Честно говоря, я была возмущена. Как можно спокойно отпускать человека, находящегося в крайне возбужденном и агрессивном состоянии, причем скорее всего выпившего? Ведь компания несла с собой спиртные напитки и газировку. Если он пойдет вымещать свою злобу дальше, портить чужое имущество, а то и по голове кому-нибудь заедет? Начнет задирать прохожих, чтобы выместить свою злость и агрессию? Насколько такой подход со стороны полиции соответствует профилактике преступлений? - задается вопросами Мария и замечает, что в этой ситуации не чувствует себя защищенной.

- В тот вечер я испытала страх и стресс. Как простой человек, я хочу жить в безопасном городе и не бояться ходить по улицам. Как полиция позволяет свободно уходить агрессивному человеку, поверив на слово? В нашем случае обошлось без ущерба, а ведь если бы мы его не остановили, неизвестно еще, чем бы это все закончилось. Ну да, надо было подождать, чтобы он кого-то ударил, разбил стекло чьей-то машины или еще что-нибудь натворил…, - грустно иронизирует Мария.

«Ничто не указывало на агрессию»

Редакция сразу же обратилась в полицию с описанием данного случая в надежде получить комментарий.

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб:

- По данному происшествию было начато уголовное делопроизводство по статье о грубом нарушении общественного порядка. 11 сентября 19-летний молодой человек на ул. Тиймана ударил 22-летнего молодого человека, причинив ему повреждения и физическую боль. По имеющейся информации, во время драки, 19-летний мужчина держал в руке предмет, похожий на оружие. Юноша был задержан полицейскими в качестве подозреваемого, и по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения суда взят под стражу.

По прибытии полицейских другой мужчина, о котором идет речь в письме в редакцию, стал вести себя спокойно, c ним была проведена беседа на месте, и задержания данного лица не потребовалось. Полицейские общались на месте и с владелицей автомобиля, осмотрели автомобиль, на месте происшествия его повреждений обнаружено не было. Также на месте происшествия полицейские сказали женщине, что личность этого мужчины (боксировавшего авто — прим. ред.) установлена, и в случае, если при дневном освещении обнаружатся какие-либо повреждения, то следует обратиться с заявлением в полицию. Что касается предложенных записей видео­камер, то, отметим, что, безусловно, очень хорошо, когда квартирное товарищество наблюдает и фиксирует происходящее на своей территории. Однако конкретно в этом случае личности участников были установлены непосредственно на месте.

Принимая решение о том, задерживать человека или нет на месте события, полиция в первую очередь оценивает степень его опасности для окружающих. В описанном случае молодой человек по прибытии патруля вел себя спокойно, и ничто не указывало на его агрессию. Но мы сейчас собираем дополнительную информацию по данному случаю и после сбора информации будет принято решение. Отмечу, что личность человека известна. Жительница дома сделала абсолютно правильно, позвонив на номер 112 и сообщив об агрессивном человеке.

В продолжение истории

Спустя некоторое время Мария сообщила редакции, что с ней связались представители полиции по телефону, ещё раз выяснили обстоятельства того вечера.

- Полагаю, что полиция таким образом признает мою обеспокоенность ситуацией правильной, - говорит Мария.

Когда материал готовился к печати, пришло сообщение от пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, в котором она сообщила, что для выяснения всех обстоятельств этого происшествия было начато делопроизводство о проступке по статье 262 о нарушении общественного порядка.





Наша справка:

В каких случаях полиция может задержать человека?

Статья 44. Основание и сроки задержания лица.

Лицо, в отношении которого имеются основания подозревать его в совершении проступка, может быть задержано на срок до 48 часов, если:

1) оно покушалось на побег;

2) не установлена его личность;

3) оно может продолжать совершение проступков;

4) оно может чинить препятствия осуществлению производства по делу о проступке или уклоняться от него.

Источник: Деликтно-процессуальный кодекс (Väärteomenetluse seadustik).

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко