Полицейская сводка

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Нарушение общественного порядка

11 сентября 19-летний мужчина избил 22-летнего мужчину на улице Тиймана в Нарве. Во время избиения злоумышленник держал предмет, похожий на оружие. Пострадавший был доставлен в больницу. 19-летний мужчина был арестован в качестве подозреваемого.

Иллюстративное фото.

15 сентября в Нарва-Йыэсуу на ул. Карья 73-летний мужчина угрожал через окно 46-летнему мужчине предметом, похожим на оружие. Полицейские обыскали квартиру мужчины и обнаружили там охотничье ружье и патроны. 73-летний мужчина был арестован в качестве подозреваемого.

Физическое насилие

12 сентября в Нарве на Таллиннском шоссе 26-летний мужчина избил свою 48-летнюю мать.

12 сентября в Нарве в увеселительном заведении на ул. Лаврецова 31-летний мужчина избил 22-летнюю работницу данного заведения. Мужчина был арестован и доставлен в полицейский участок.

13 сентября в Нарве рано утром возле увеселительного заведения на ул. Пяхклимяэ 31-летнего мужчину избил неизвестный мужчина.

13 сентября в Нарве на ул. Тиймана неизвестный мужчина избил 31-летнего мужчину.

15 сентября в Нарве в квартире на ул. Тиймана 30-летний мужчина избил свою 19-летнюю супругу.

16 сентября в Нарве в квартире на ул. Уускюла 48-летний мужчина избил свою 44-летнюю гражданскую жену. Мужчина был арестован в качестве подозреваемого.

16 сентября в Нарве в квартире на ул. Даумана 37-летняя женщина ударила кружкой по голове своего 61-летнего отца. Женщина была арестована в качестве подозреваемой.

Причинение тяжкого вреда здоровью

14 сентября в Нарве на лестничной клетке многоквартирного дома на ул. Графова обнаружили 61-летнего мужчину с тяжкими телесными повреждениями. Пострадавший был доставлен в больницу. 49-летний мужчина был арестован в качестве подозреваемого.

Угроза жизни

12 сентября в Нарве на ул. Вестервалли 30-летний мужчина угрожал нанесением телесных повреждений своей 29-летней соседке. Мужчина был арестован как подозреваемый.

14 сентября в Нарве в доме на ул. Суур 53-летний мужчина угрожал 45-летней женщине расправой.

Кража

13 сентября в Нарве на ул. Харидусе с лестничной площадки украли велосипед Classic с зеленой рамой. Ущерб составляет 380 евро.

По информации Департамента полиции и погранохраны









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