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Правопорядок / ЗаконСтрелявший из пневматического пистолета у детского сада нарвитянин получил условный срок

Дата публикации: Сегодня, 09:52 Просмотрено: 70

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободу 38-летнего нарвитянина, гражданина России, который в августе этого года устроил стрельбу из пневматического пистолета "Байкал" у одного из детских садов города.

Стрелявший из пневматического пистолета у детского сада нарвитянин получил условный срок
Фото: wikimapia.org

Прокуратура обвинила мужчину в том, что 8 августа в 14:25 он выстрелил сначала в сторону сарая, расположенного на территории детского сада, а затем - в дорожный знак.

Своими действиями мужчина напугал ставшую свидетельницей стрельбы воспитательницу, которая опасалась за своих детей.

По решению суда мужчина был приговорен к 11 месяцам и 22 дням лишения свободы. Однако реальный тюремный срок заменили на физический труд - в ближайшие 2 года стрелок должен будет отработать 358 часов общественно-полезных работ.

Источник: rus.err.ee

 

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