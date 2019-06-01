ДОПОЛНЕНО. В Нарве произошла стрельба

Стрелявший сбежал с места происшествия. У пострадавшего – ранение в руку, ему оказали первую помощь.

Полиция начала операцию по задержанию стрелявшего и для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщил корреспондент ERR в Ида-Вирумаа Сергей Степанов, инцидент произошел на парковке, возле дома по адресу проспект Кангеласте 3, возле магазина Fixus sport. "Прозвучало несколько выстрелов. Свидетели происшествия бросились оказывать пострадавшему первую помощь. Была оцеплена вся округа, но к 10:30 доступ на улицу Харидузе был открыт", – рассказал спецкор.

"Мы услышали пять выстрелов, выглянули. Посреди дороги лежал рюкзак. Молодой человек убегал в сторону пятиэтажки, прижав руку, она была в крови. Находившиеся рядом люди взяли то ли провод, то ли веревку и попытались остановить кровь", – описал произошедшее спецкору ERR один из свидетелей.

В связи с проводимой в городе спецоперацией появилась информация о том, что в детских садах и школах Нарвы попросили закрыть все окна и двери на первом этаже.

Фото: Анна Белошеева

По данным rus.err.ee, окна и двери закрыли в Ваналиннаской государственной школе, расположенной в полутора километрах от места происшествия, выход детей на улицу ограничен.

По словам руководителя отдела образования и культуры Нарвской городской управы Виктории Лутус, такую же меру ввели и в близлежащем садике.

Руководство Кесклиннаской гимназии, находящейся в непосредственной близости от места стрельбы, сообщило, что им подобного распоряжения не поступало.

После полудня rus.err.ee стало известно о том, что стрелявшим был Александр, 49 лет, потерпевшим – его знакомый 30 лет. По данным полиции, рост разыскиваемого мужчины составляет 160 см, он одет в серую куртку и темные брюки, на голове у него была надета бейсболка серого цвета.

Полиция просит свидетелей стрельбы позвонить по короткому номеру 112.