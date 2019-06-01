Полицейская сводка

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Физическое насилие

4 сентября в Нарва-Йыэсуу на 34-летнюю женщину набросилась ее знакомая.

Иллюстративное фото.

6 сентября в Нарве в квартире 20-летний мужчина избил своего несовершеннолетнего брата, 45-летнюю мать и угрожал 63-летнему отчиму ножом.

6 сентября в Нарве на ул. Кангеласте 45-летний мужчина избил свою 49-летнюю спутницу. Мужчина был арестован как подозреваемый.

Кража

5 сентября в Нарве на ул. Юханови украли мобильный телефон Huawei. Ущерб составляет 290 евро.

Грабеж

5 сентября в Нарве на ул. Пяхклимяэ набросились на 54-летнего мужчину и украли его кошелек, в котором было 300 евро наличных денег и документы.

Угроза жизни

4 сентября в Нарве на ул. Тиймана 63-летнему мужчине угрожал расправой сосед.

Преследование

7 сентября в Нарве 31-летний мужчина преследовал, угрожал и вмешивался различными способами в жизнь бывшей супруги, 28-летней женщины.

По информации Департамента полиции и погранохраны

Один из самых высоких уровней самоубийств в ЕС

10 сентября отмечался Всемирный день предотвращения самоубийств. В Эстонии количество суицидов на 100 тысяч населения по-прежнему превышает среднеевропейский показатель.

10 сентября проблему самобийств в Эстонии обсудит парламентская комиссия по социальным делам. По ее данным, ежегодно по причине самоубийств Эстония в среднем теряет порядка 200 человек. "Это – непозволительно много. В годовом разрезе количество самоубийство сократилось, но наш показатель по-прежнему превышает средний по ЕС", - сказал председатель комиссии Тынис Мельдер.

Количество жертв суицида во всем мире каждый год составляет более 800 000 человек и не зависит от пола и возраста.

"К сожалению, Эстония – не исключение. Напротив, по данным Евростата на 100 000 жителей у нас приходится 14,31 случая суицида. В то же время, средний показатель по Европейскому союзу составляет 10,3", – добавила член комиссии Сигне Рийсало.

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