Дата публикации: Вчера, 12:28 Просмотрено: 211

Физическое насилие

1 сентября в Нарве на ул. Креэнхольми 27-летний мужчина избил свою 29-летнюю гражданскую жену. Полиция арестовала мужчину как подозреваемого.

Иллюстративное фото.

1 сентября в Нарве на ул. Уускюла 36-летний мужчина набросился на 26-летнего мужчину.

1 сентября в Нарве на ул. Креэнхольми 39-летниий мужчина избил своего 14-летнего пасынка. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

31 августа в Нарве на ул. Виру 54-летний мужчина избил свою 45-летнюю гражданскую жену. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

31 августа в Нарве на ул. Пушкина 31-летний мужчина избил свою 30-летнюю спутницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

29 августа в Нарве на ул. Сепа 23-летний мужчина накинулся на бывшую 39-летнюю сожительницу. Полиция арестовала мужчину в качестве подозреваемого.

28 августа в Нарве на ул. Креэнхольми избили 34-летнего мужчину.

Угроза

26 августа в Нарве на ул. Тиймана 36-летний мужчина угрожал расправой своей спутнице. Мужчина был арестован как подозреваемый.

Присвоение чужого имущества

28 августа в Нарве присвоили забытый мобильный телефон Samsung в такси. Ущерб составляет 268 евро.

Кража

30 августа в Нарве на ул. Креэнхольми украли 2 велосипеда. Ущерб составляет 550 евро.

По информации Департамента полиции и погранохраны









Читайте также:





В Нарве со скамьи у памятника Пушкину украли цилиндр

Полицейская сводка

Прокуратура отправила под суд восемь человек: их зелья хватило бы на полмиллиона доз