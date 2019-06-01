В Нарве со скамьи у памятника Пушкину украли цилиндр

В Нарве со скамьи, установленной у памятника Александру Пушкину, украли знаменитый цилиндр поэта.

Со скамьи украли цилиндр. Автор: ERR

"О том, что украден цилиндр я узнала сегодня около 13 часов. Сейчас рассматриваем возможность обратиться за помощью к правоохранительным органам. Поскольку цилиндр Пушкина и открытая книга - это работа кузнеца Андрея Матвеенкова, то, возможно, что и заявление в полицию должен писать он", - дала экспресс-комментарий rus.err.ee директор нарвского Департамента городского хозяйства Елена Скулачева.

Памятник Пушкину в Нарве был открыт в 1999 году. Автор скульптуры - петербургский художник Михаил Аникушин.

Скамья у памятника Пушкину. Автор: narva.ee

В июне этого году к 220-летию со дня рождения поэта была обновлена скамья у его памятника. На скамье установили знаменитый цилиндр Пушкина и открытую книгу с пером. Главным инициатором обновления стала депутат Нарвского горсобрания Лариса Оленина, идею проработали и воплотили в жизнь городской художник Денис Полубояров и мастер-кузнец Андрей Матвеенков.

Источник: rus.err.ee