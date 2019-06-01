Прокуратура отправила под суд восемь человек: их зелья хватило бы на полмиллиона доз

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Прокуратура обвиняет восьмерых молодых людей в противоправном использовании гамма-оксимасляной кислоты (гамма-гидроксибутират — GHB) и его аналога гамма-бутиролактона (GBL), что могло вызвать опьянение у полумиллиона человек.

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Ляэнеская окружная прокуратура направила под суд восьмерых молодых людей, которых обвиняют в незаконном обороте в крупных размерах психотропного вещества. Его объем позволил бы вызвать наркотическое опьянение у полумиллиона человек.

Возраст обвиняемых — от 25 до 31 года. Центральный пункт обвинения — оборот GBL группой лиц. Противоправная деятельность продолжалась, согласно материалам дела, с февраля по октябрь 2018 года.

"GBL — жидкость, которую можно купить как чистящее средство на законных основаниях. С другой стороны, из нее можно приготовить наркотическое вещество GНB", — пояснил прокурор Кайдо Туулемяэ.

"Использование GBL для получения наркотического опьянения запрещено, и это такое же наркопреступление, как и покупка-продажа или обладание любым другим наркотиком", — добавил он.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые ввезли из Голландии и Литвы в Эстонию с целью перепродажи в Финляндию как наркотика 400 литров GBL. По оценке прокуратуры, этого количества хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение у 500 000 человек.

По данным следствия, организатором преступления является 26-летний Гейро, хотя его адвокат утверждает, что подзащитный находился в указанное время в Испании, своих предполагаемых подельников вообще не знает, и никакой выгоды от проданных наркотиков не получал.

Помимо Гейро на скамью подсудимых сядут Валев, Маргус, Кевин, Кейо, Тимо и Кристо.

Двоим из данной шестерки прокуратура вменяет использование для сокрытия совершенного преступления чужого идентитета. Еще одного члена группы помимо наркопреступления обвиняют также в причинении тяжких телесных повреждений, но это деяние не было связано с данным наркопреступлением, отметил пресс-секретарь Ляэнеской прокуратуры Лийви Рейнхольд.

Завтра Пярнуский уездный суд проведет распорядительное заседание по данному делу, на котором будет определен график его рассмотрения.

Для информации

Гамма-оксимасляная кислота (Натрия оксибутират, GHB) подавляет деятельность центральной нервной системы. В некоторых странах Европы гамма-оксимасляную кислоту используют в качестве анестетика, однако в Финляндии ГОМК не имеет статуса лекарственного препарата. В части стран наряду с законным применением гамма-оксимасляной кислоты в медицине, она используется в культуризме, а также употребляется как наркотическое вещество. В разговорной речи для обозначения гамма-оксимасляной кислоты используется много различных названий, в финском языке часто применяется сокращение ”гамма” (gamma). 01.12.2001 гамма-оксимасляная кислота была классифицирована в Финляндии как наркотическое вещество (постановление Министерства социального обеспечения и здравоохранения № 983/2001). Ее хранение, продажа и иное распространение запрещены в соответствии с третьим параграфом Закона о наркотических веществах.



