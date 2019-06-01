Полицейская сводка

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Физическое насилие

8 августа в Нарве на ул. Герасимова 48-летний мужчина накинулся на свою 36-летнюю спутницу. Полиция задержала подозреваемого.

Иллюстративное фото.

10 августа в Нарве на Таллиннском шоссе избили 16-летнего молодого человека.

10 августа в Нарве на ул. Кангеласте 56-летняя женщина набросилась на 59-летнюю женщину.

12 августа в Нарве в увеселительном заведении на ул. Раквере неизвестный мужчина избил 27-летнего мужчину.

12 августа в Нарве возле дома на ул. Пушкина 31-летний мужчина накинулся на соседа, 75-летнего мужчину. 31-летний мужчина был доставлен в отделение полиции.

Кражи

8 августа в Нарве на ул. Мальми украли не пристегнутый велосипед Trek. Ущерб составляет 270 евро.

8 августа в Нарве из гаража украли роботизированный пылесос, гриль-печь, Sony PlayStation, кроссовки и другие предметы. Ущерб составляет 1379 евро.

По информации Департамента полиции и погранохраны

Забыла банковскую карточку и лишилась 200 евро

Жительница Нарвы, забывшая банковскую карточку в одном из торговых центров города, позднее обнаружила пропажу со своего счета 201 евро.

Согласно заявлению, которое в понедельник зарегистрировала полиция, в субботу 61-летняя женщина забыла свою банковскую карточку в торговом центре Fama.

Позднее она обнаружила, что в тот же день при помощи ее карточки в интернете был оплачен заказ на 201 евро.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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